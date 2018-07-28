...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING...
* HEAT INDEX VALUES...AROUND 100 DEGREES DUE TO TEMPERATURES IN
THE MID 90S AND DEWPOINTS AROUND 70.
* IMPACTS...THE HEAT AND HUMIDITY MAY CAUSE HEAT STRESS DURING
OUTDOOR EXERTION OR EXTENDED EXPOSURE.
* ADDITIONAL INFORMATION...HEAT ADVISORIES MAY BE NEEDED FOR
PORTIONS OF THE AREA AGAIN ON TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HIGH TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HIGH TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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